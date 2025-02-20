Трамп: Макрон и Стармер посетят США, затем визит может нанести Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Evan El-Amin / Victor Velter / X / Keir_Starmer
Президент США Дональд Трамп сообщил, что французский лидер Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер запросили встречу с ним в Вашингтоне. Европейские политики посетят Штаты «очень скоро», возможно, 24 февраля, заявил республиканец.
Также в разговоре с пресс-пулом Белого дома Трамп допустил, что однажды визит в США может совершить и председатель КНР Си Цзиньпин. Впрочем, конкретных сроков встречи он не назвал.
«В конечном итоге [в США] приедет президент Си, приедут все», — отметил политик.
А ранее лидер Штатов заявил о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля. Сам глава российского государства отметил, что не готов сказать, когда состоится его первый очный контакт с американским коллегой.