Трамп: Макрон и Стармер посетят США, затем визит может нанести Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что французский лидер Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер запросили встречу с ним в Вашингтоне. Европейские политики посетят Штаты «очень скоро», возможно, 24 февраля, заявил республиканец.

Также в разговоре с пресс-пулом Белого дома Трамп допустил, что однажды визит в США может совершить и председатель КНР Си Цзиньпин. Впрочем, конкретных сроков встречи он не назвал.