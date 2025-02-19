Путин ответил на вопрос о сроках встречи с Трампом
Путин пока не готов сказать, когда может пройти его встреча с Трампом
Президент России Владимир Путин пока не готов сказать, когда может пройти его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Вопрос о сроках возможных переговоров главе государства задал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.
Президент России Владимир Путин – о возможной встрече с Дональдом Трампом. Видео © Life.ru
«Это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом... Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу. И я бы хотел эту встречу провести, но повторю ещё раз, нужно её подготовить с тем, чтобы был результат», — сказал Путин.
Напомним, что сам американский лидер счёл возможной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже в этом месяце. А накануне, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Отдельные команды Москвы и Вашингтона скоро вступят в контакт по Украине.
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