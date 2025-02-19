Путин ответил на вопрос о сроках встречи с Трампом

«Это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом... Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу. И я бы хотел эту встречу провести, но повторю ещё раз, нужно её подготовить с тем, чтобы был результат», — сказал Путин.