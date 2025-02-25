«Напросились»: Политолог объяснил, почему Макрон и Стармер получат от Трампа не то, чего хотели
Политолог Шатунов: Макрон и Стармер в США получат только новые условия для ЕС
Попытки президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера навязать американскому лидеру Дональду Трампу европейскую позицию по конфликту на Украине не станут успешными. Более того, попытки «уломать» нового хозяина Белого дома могут привести к тому, что Вашингтон будет навязывать Евросоюзу ещё более жёсткие условия, считает политолог Дмитрий Шатунов.
«Результатом этой поездки станет не озвучивание новых требований Трампу, а получение новых условий для Евросоюза от США. Сами напросились», — объяснил эксперт в беседе с «Царьградом».
Шатунов полагает, что главная задача ЕС — это отнюдь не поддержка Незалежной. ЕС определённо преследует собственную выгоду и хочет получить в свою руки эффективный козырь против Штатов — выторговать себе часть украинских полезных ископаемых или даже территорий.
Похоже, что европейские функционеры уже запрыгивают на «поезд» с теми, кто делит природные ресурсы Украины. Сегодня комиссар Евросоюза по промышленной стратегии Стефан Сежурне и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Киеве озвучили условия собственной сделки по «критически важным материалам». Сежурне отметил, что в их варианте соглашения сделка будет выгодной для обеих сторон.
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