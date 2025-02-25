«Напросились»: Политолог объяснил, почему Макрон и Стармер получат от Трампа не то, чего хотели

Попытки президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера навязать американскому лидеру Дональду Трампу европейскую позицию по конфликту на Украине не станут успешными. Более того, попытки «уломать» нового хозяина Белого дома могут привести к тому, что Вашингтон будет навязывать Евросоюзу ещё более жёсткие условия, считает политолог Дмитрий Шатунов.

«Результатом этой поездки станет не озвучивание новых требований Трампу, а получение новых условий для Евросоюза от США. Сами напросились», — объяснил эксперт в беседе с «Царьградом».

Шатунов полагает, что главная задача ЕС — это отнюдь не поддержка Незалежной. ЕС определённо преследует собственную выгоду и хочет получить в свою руки эффективный козырь против Штатов — выторговать себе часть украинских полезных ископаемых или даже территорий.