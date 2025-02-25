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25 февраля, 08:00

«Напросились»: Политолог объяснил, почему Макрон и Стармер получат от Трампа не то, чего хотели

Политолог Шатунов: Макрон и Стармер в США получат только новые условия для ЕС

Попытки президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера навязать американскому лидеру Дональду Трампу европейскую позицию по конфликту на Украине не станут успешными. Более того, попытки «уломать» нового хозяина Белого дома могут привести к тому, что Вашингтон будет навязывать Евросоюзу ещё более жёсткие условия, считает политолог Дмитрий Шатунов.

«Результатом этой поездки станет не озвучивание новых требований Трампу, а получение новых условий для Евросоюза от США. Сами напросились», — объяснил эксперт в беседе с «Царьградом».

Шатунов полагает, что главная задача ЕС — это отнюдь не поддержка Незалежной. ЕС определённо преследует собственную выгоду и хочет получить в свою руки эффективный козырь против Штатов — выторговать себе часть украинских полезных ископаемых или даже территорий.

Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины: Мы вложились на 350 млрд!
Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины: Мы вложились на 350 млрд!

Похоже, что европейские функционеры уже запрыгивают на «поезд» с теми, кто делит природные ресурсы Украины. Сегодня комиссар Евросоюза по промышленной стратегии Стефан Сежурне и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Киеве озвучили условия собственной сделки по «критически важным материалам». Сежурне отметил, что в их варианте соглашения сделка будет выгодной для обеих сторон.

Появилось видео, как Макрон пытается убрать руку Трампа со своего колена, но не может
Появилось видео, как Макрон пытается убрать руку Трампа со своего колена, но не может
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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
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