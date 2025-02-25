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24 февраля, 22:07

Появилось видео, как Макрон пытается убрать руку Трампа со своего колена, но не может

Макрон пытался убрать руку Трампа со своего колена во время встречи в Белом доме

Президент Франции Эмманюэль Макрон угодил в эпицентр конфуза на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Сначала гость из Европы положил свою руку на колено коллеги, а затем попытался помешать ответному жесту со стороны американского лидера. Трансляцию вёл Белый дом.

На кадрах видно, как Макрон силой пытается убрать ладонь Трампа, но не может этого сделать. Лишь после тщетных усилий коллеги президент США сам поднимает руку.

Эпизод с борьбой на руках. Видео © whitehouse.gov

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Напомним, что Макрон прибыл на переговоры с Трампом 24 февраля. При этом американский лидер даже не встретил гостя в Белом доме.

Обложка ©

whitehouse.gov

Тимур Хингеев
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