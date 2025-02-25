Появилось видео, как Макрон пытается убрать руку Трампа со своего колена, но не может

Президент Франции Эмманюэль Макрон угодил в эпицентр конфуза на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Сначала гость из Европы положил свою руку на колено коллеги, а затем попытался помешать ответному жесту со стороны американского лидера. Трансляцию вёл Белый дом.