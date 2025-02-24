«Есть дела поважнее»: Эксперты объяснили Life.ru, зачем Трамп публично унизил Макрона в Белом доме

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Белый дом на переговоры. Однако американский коллега Дональд Трамп не стал его встречать. В беседе с Life.ru эксперты рассказали, что означает жест республиканца.

По мнению эксперта в области публичных выступлений и переговоров Алексея Кобелюка, отсутствие встречи с гостем у двери является знаком пренебрежения и неуважения — это действие осознанное и демонстративное. Специалист привёл в пример ситуацию с генеральным директором и его заместителем: директор никогда не встречает своего зама. В поведении хозяина Белого дома можно увидеть явный намёк на то, что Трамп не совсем понимает и не разделяет позицию Евросоюза. Он даёт понять, что у него есть дела более важные, чем встреча с Макроном.

И вообще он занят, ему не до вас, уважаемый Макрон. От мнения данного человека, от того, как он потом будет раскладывать карты, ничего не зависит. Франция — это же просто часть Евросоюза, не более того. Трамп не придаёт большого значения этому визиту. Трамп чувствует, что ему нечего терять. Это точно его последний срок, и он пошёл ва-банк. Во всех направлениях. Алексей Кобелюк Эксперт по публичным выступлениям и переговорам

Собеседник Life.ru подчёркивает, что президент США готов к конфликту с Мексикой, стремится приобрести Гренландию, ухудшает отношения с ЕС и накладывает эмбарго на любые страны, оказывая давление на всех своих партнёров, включая Россию. Поэтому, по его мнению, россияне не должны забывать об этом. Кобелюк также отмечает, что Трамп — это весьма непредсказуемая личность.

С другой стороны, Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, считает, что это личное дело Трампа, кого встречать, и что его отношение к Макрону не связано с вежливостью или уважением. Это подчёркивает разнообразие мнений о значении жестов и поведения в международной политике.

«Если бы он хотел проявить какое-то особое уважение или вежливость, он бы это сделал. Просто не посчитал нужным. Явно же какое-то отношение есть. Пусть Макрон скажет спасибо, что Трамп вообще нашёл 15 минут, чтобы его принять. Пусть будет счастлив», — поделился Мартынов.

Политолог Сергей Марков добавляет, что жест Трампа может быть связан с тем, что Макрон участвует в антитрамповском заговоре европейских политиков, и это выражает негативное отношение хозяина Белого дома к французскому лидеру.

«Трамп пытается блокировать такое. Он намеренно не выходил и не встречал Макрона. Выход на встречу – это подчёркивание дружеских отношений. Сейчас между ними их нет», — заключил собеседник Life.ru.