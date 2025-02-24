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Регион
24 февраля, 14:19
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Макрон прибыл в Белый дом на переговоры, но Трамп его не встретил

Президент США Дональд Трамп не стал встречать своего французского коллегу Эмманюэля Макрона, который прибыл в Белый дом на переговоры. На видео, опубликованном C — SPAN, видно, как президент Франции выходит из машины, однако республиканец на кадрах не был замечен.

Эмманюэль Макрон прибыл в Белый дом. Видео © C — SPAN

Макрон собрался убедить Трампа не быть слабым с Путиным
Макрон собрался убедить Трампа не быть слабым с Путиным

Напомним, что Макрон на встрече с президентом США планирует представить план развёртывания воинского контингента Европы на Украине. Его предложение подразумевает участие около 30 тысяч европейских военнослужащих, причём ведущую роль здесь будут играть Великобритания и Франция. Остаётся неясным, хватит ли заверений лидера Франции, чтобы «успокоить» главу Белого дома и выиграть Европе больше времени для согласования плана по Украине.

Обложка ©

C — SPAN

Алена Пенчугина
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