Макрон прибыл в Белый дом на переговоры, но Трамп его не встретил

Президент США Дональд Трамп не стал встречать своего французского коллегу Эмманюэля Макрона, который прибыл в Белый дом на переговоры. На видео, опубликованном C — SPAN, видно, как президент Франции выходит из машины, однако республиканец на кадрах не был замечен.

Напомним, что Макрон на встрече с президентом США планирует представить план развёртывания воинского контингента Европы на Украине. Его предложение подразумевает участие около 30 тысяч европейских военнослужащих, причём ведущую роль здесь будут играть Великобритания и Франция. Остаётся неясным, хватит ли заверений лидера Франции, чтобы «успокоить» главу Белого дома и выиграть Европе больше времени для согласования плана по Украине.