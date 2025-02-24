СМИ узнали о главном предложении Макрона для Трампа по Украине

Авторы статьи уточнили, что Макрон хочет представить соответствующий план, чтобы доказать США, что Европе «есть что показать». Источник в окружении президента Франции отметил, что Макрон прибудет в Вашингтон «с некоторыми предложениями о действиях», которые он ранее обсудил с другими лидерами ЕС.

По информации издания, французские дипломаты выразили надежду, что Макрон сможет убедить республиканца в том, что сохранение торговых отношений с Европой и обеспечение её безопасности остаются в интересах Вашингтона. Кроме того, у французского лидера есть шансы убедить Трампа в том, что Евросоюз начинает серьёзно относиться к увеличению расходов на оборону. Авторы статьи отметили, что остаётся неясным, хватит ли этих заверений, чтобы «успокоить» главу Белого дома и выиграть Европе больше времени для согласования плана по Украине.