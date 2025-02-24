СМИ узнали о главном предложении Макрона для Трампа по Украине
Politico: Макрон предложит Трампу план развёртывания военных сил ЕС на Украине
Трамп и Макрон. Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом планирует представить план развёртывания воинского контингента Европы на Украине. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов.
«Предложение [Макрона] подразумевает участие около 30 тыс. европейских военнослужащих [в миссии на Украине], причём ведущую роль здесь будут играть Великобритания и Франция», — указано в материале.
Авторы статьи уточнили, что Макрон хочет представить соответствующий план, чтобы доказать США, что Европе «есть что показать». Источник в окружении президента Франции отметил, что Макрон прибудет в Вашингтон «с некоторыми предложениями о действиях», которые он ранее обсудил с другими лидерами ЕС.
По информации издания, французские дипломаты выразили надежду, что Макрон сможет убедить республиканца в том, что сохранение торговых отношений с Европой и обеспечение её безопасности остаются в интересах Вашингтона. Кроме того, у французского лидера есть шансы убедить Трампа в том, что Евросоюз начинает серьёзно относиться к увеличению расходов на оборону. Авторы статьи отметили, что остаётся неясным, хватит ли этих заверений, чтобы «успокоить» главу Белого дома и выиграть Европе больше времени для согласования плана по Украине.
Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что намерен убедить американского президента не проявлять слабину в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка французского лидера в Вашингтон состоится уже на этой неделе. Визит Макрона также анонсировал глава Белого дома. Кроме того, в Вашингтон вместе с французским президентом отправится премьер-министр Великобритании Кир Стармер.