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24 февраля, 18:58

Во Франции визит Макрона в США назвали «унижением после многих лет раболепства»

Политик Дюпон-Эньян назвал унижением отказ Трампа встречать Макрона в Белом доме

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Белый дом, но американский лидер Дональд Трамп даже не удосужился его встретить. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал этот поступок унизительным для всей страны. Он также призвал к проведению в его стране досрочных выборов.

«Ни Трампа, ни протокола прибытия Макрона в Белый дом. Какое унижение после стольких лет раболепия... Когда Франция перестаёт думать сама за себя, вот как всё заканчивается», — написал Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X.

Напомним, что сегодня Макрон прибыл на переговоры с Трампом. Французского лидера около Белого дома никто не встретил. На сегодняшней встрече с главой Соединённых президент Франции планирует представить план развёртывания воинского контингента Европы на Украине.

Макрон за несколько часов обзвонил половину европейских коллег перед поездкой в США
Макрон за несколько часов обзвонил половину европейских коллег перед поездкой в США
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Полина Никифорова
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