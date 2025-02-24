Во Франции визит Макрона в США назвали «унижением после многих лет раболепства»

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Белый дом, но американский лидер Дональд Трамп даже не удосужился его встретить. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал этот поступок унизительным для всей страны. Он также призвал к проведению в его стране досрочных выборов.

«Ни Трампа, ни протокола прибытия Макрона в Белый дом. Какое унижение после стольких лет раболепия... Когда Франция перестаёт думать сама за себя, вот как всё заканчивается», — написал Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X.