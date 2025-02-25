Европейцы вздумали обскакать Трампа и раньше него заключить сделку с Украиной по металлам

Комиссар ЕС по промышленной стратегии Стефан Сежурне вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Киев предложил Украине собственный вариант сделки по «критически важным материалам». Об этом сообщает Barrons со ссылкой на источники.

«21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлена Украиной в рамках взаимовыгодного партнёрства», — пояснил он.