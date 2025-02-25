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25 февраля, 07:35

Европейцы вздумали обскакать Трампа и раньше него заключить сделку с Украиной по металлам

В Европе предложили Киеву собственный вариант сделки по редкозёмам

Комиссар ЕС по промышленной стратегии Стефан Сежурне вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Киев предложил Украине собственный вариант сделки по «критически важным материалам». Об этом сообщает Barrons со ссылкой на источники.

«21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлена Украиной в рамках взаимовыгодного партнёрства», — пояснил он.

Сажурне добавил, что в европейском варианте договора по ископаемым они не станут требовать сделки, которая не была бы выгодна обеим сторонам.

Америка отказалась от абсолютного владения украинским фондом в рамках сделки по ресурсам
Америка отказалась от абсолютного владения украинским фондом в рамках сделки по ресурсам

Недавно лидер США Дональд Трамп напомнил, что украинские власти сорвали первую сделку о сотрудничестве Киева и Вашингтона в сфере добычи редкоземельных металлов. При этом Штаты не станут терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского в вопросе природных ископаемых, предупреждали в Белом доме. Напомним, Штаты предложили Зеленскому предоставить Вашингтону право на использование половины редкоземельных минералов. В Киеве сначала согласились на условия, потом сдали назад, а потом снова согласились.

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Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Николай Рюмин
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