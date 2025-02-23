Америка отказалась от абсолютного владения украинским фондом в рамках сделки по ресурсам

Согласно финальному черновому варианту американо-украинской сделки о ресурсах, Штаты не будут иметь полного контроля над инвестфондом, который создадут для восстановления страны. Об этом сообщили в британской газете Financial Times (FT).

Отмечается, что данная корректировка была внесена после того, как киевский режим отверг первоначальное предложение Белого дома. Также говорится о том, что Украина подпишет договор о ресурсах лишь после предоставления гарантий безопасности от США.