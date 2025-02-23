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23 февраля, 15:34

Америка отказалась от абсолютного владения украинским фондом в рамках сделки по ресурсам

FT: США отказались от стопроцентной доли украинского фонда в сделке по ресурсам

Согласно финальному черновому варианту американо-украинской сделки о ресурсах, Штаты не будут иметь полного контроля над инвестфондом, который создадут для восстановления страны. Об этом сообщили в британской газете Financial Times (FT).

Отмечается, что данная корректировка была внесена после того, как киевский режим отверг первоначальное предложение Белого дома. Также говорится о том, что Украина подпишет договор о ресурсах лишь после предоставления гарантий безопасности от США.

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Напомним, США предложили Зеленскому предоставить Вашингтону право на использование половины редкоземельных минералов. В Киеве сначала согласились на условия, но потом сдали назад. В Минюсте Незалежной заявили, что предложение Штатов о заключении сделки «не было отклонено». Якобы договор находится в стадии обсуждения. При этом источники в Раде сообщали, что киевские власти не могут сделать такой шаг. Однако после визита в Киев посланника из-за океана в парламенте доложили, что работа по проекту началась. Вскоре и вовсе киевские власти довольно заявили о том, что это начало партнёрства.

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Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Николай Рюмин
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