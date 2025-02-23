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23 февраля, 12:34

«Прекрасная возможность»: В Минобороны Украины с восхищением отозвались о продаже США ресурсов

Советник главы МО Украины Кубраков назвал сделку с США прекрасной возможностью

Сделка Украины и США по природным ресурсам является отличной возможностью для построения стратегического партнёрства. Об этом заявил советник министра обороны Украины Александр Кубраков в интервью телеканалу NHK.

«Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США — прекрасная возможность обрести стратегического партнёра», — заявил Кубраков.

Советник уверен, что роль США в разработке украинских ископаемых приведёт к развитию двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности.

Келлог вынудил Зеленского работать над договором по ресурсам с США
Келлог вынудил Зеленского работать над договором по ресурсам с США

Напомним, США предложили Зеленскому предоставить Вашингтону право на распоряжение половиной редкоземельных минералов. В Киеве сперва согласились на условия, но потом сдали назад. Министр юстиции Незалежной Ольга Стефанишина заявила, что предложение Штатов о заключении сделки «не было отклонено». По её словам, договор находится в стадии обсуждения. При этом источники в Раде сообщали, что киевские власти не могут сделать такой шаг. Однако после визита в Киев посланника из-за океана в парламенте доложили, что работа по проекту началась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko

Николай Рюмин
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