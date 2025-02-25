Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины: Мы вложились на 350 млрд!
Трамп счёл странной постановку вопроса о помощи США в восстановлении Украины
Соединённые Штаты Америки уже вложили в Украину огромную кучу денег, а посему просить о помощи в восстановлении страны не совсем корректно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
«Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на 350 миллиардов долларов, думаю, это довольно значительно», — сказал Трамп.
На данной встрече Эмманюэль Макрон пытался достичь расположения американского лидера любыми способами. В какой-то момент француз даже решил погладить республиканца по колену, на что американский политик ответил ему тем же и Макрон стушевался. Ранее глава Белого дома похвастался, что ведёт «серьёзные» переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине.
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