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25 февраля, 05:35

Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины: Мы вложились на 350 млрд!

Трамп счёл странной постановку вопроса о помощи США в восстановлении Украины

Соединённые Штаты Америки уже вложили в Украину огромную кучу денег, а посему просить о помощи в восстановлении страны не совсем корректно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на 350 миллиардов долларов, думаю, это довольно значительно», — сказал Трамп.

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На данной встрече Эмманюэль Макрон пытался достичь расположения американского лидера любыми способами. В какой-то момент француз даже решил погладить республиканца по колену, на что американский политик ответил ему тем же и Макрон стушевался. Ранее глава Белого дома похвастался, что ведёт «серьёзные» переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николай Рюмин
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