Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины: Мы вложились на 350 млрд!

Соединённые Штаты Америки уже вложили в Украину огромную кучу денег, а посему просить о помощи в восстановлении страны не совсем корректно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на 350 миллиардов долларов, думаю, это довольно значительно», — сказал Трамп.