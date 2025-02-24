Украине понадобятся сотни лет, чтобы вернуть США $500 млрд

Если Киев согласится на предложенные Вашингтоном условия о компенсации 500 миллиардов долларов, Украине придётся расплачиваться по долгам следующие несколько сотен лет. Неутешительный прогноз сделал британский журнал The Economist.

По данным издания, в последнем проекте соглашения прописано, что Украина должна будет направлять половину будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры в специальный фонд под управлением Правительства США. Отчисления будут продолжаться до тех пор, пока объём фонда не достигнет суммы задолженности.

«При нынешних темпах роста доходов государства на это уйдут сотни лет», — отмечает журнал.

Собеседники издания из числа украинских чиновников выразили обеспокоенность в связи с этим фактом. Подписание соглашения в текущем виде может привести к массовому общественному недовольству и протестам, уверены они.