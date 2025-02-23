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Регион
23 февраля, 16:23

«Будут выплачивать десять поколений»: Зеленский отказался компенсировать долг перед США

Зеленский: Требуемую Трампом сумму будут платить «10 поколений украинцев»

Владимир Зеленский не намерен признавать финансовые претензии, которые президент США Дональд Трамп выдвинул Киеву. Об этом он заявил на пресс-конференции «Украина. Год 2025-й».

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом [Джо] Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты... Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — подчеркнул глава киевского режима.

Зеленский уточнил, что речь идёт именно о 100 миллиардах долларов, а не об озвучивавшихся республиканцем суммах. По его словам, стоимость всего военного конфликта для Украины — 320 миллиардов долларов. При этом 120 из них потратила Незалежная, ещё 100 — Европа и партнёры, а ещё 100 — США. Бывший комик отметил, что не готов отдавать 500 миллиардов долларов и даже 100. По его словам, он не признаёт гранты как долги.

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Напомним, ранее президент США заявил, что Украина должна вернуть Вашингтону 400–500 миллиардов долларов, причём сделка должна пройти в ближайшее время. Никаких деталей соглашения республиканец не уточнил. Однако заявил, что Киев уже очень близок к сделке. Однако на Украине отказались возвращать долг. Фактический объём предоставленной помощи составляет якобы около 90 миллиардов долларов, что почти в пять раз меньше предложенной суммы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дарья Нарыкова
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