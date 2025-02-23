«Будут выплачивать десять поколений»: Зеленский отказался компенсировать долг перед США

Владимир Зеленский не намерен признавать финансовые претензии, которые президент США Дональд Трамп выдвинул Киеву. Об этом он заявил на пресс-конференции «Украина. Год 2025-й».

«Я не собираюсь признавать $500 млрд помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже $100 млрд, мы договаривались с президентом [Джо] Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты... Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — подчеркнул глава киевского режима.