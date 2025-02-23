Киев не хочет возмещать США полтриллиона и предлагает в пять раз меньше

Киев выразил несогласие с предложением Соединённых Штатов о формировании фонда объёмом 500 миллиардов долларов, который предоставил бы Вашингтону долю в украинских полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова неназванного украинского должностного лица.

Предполагалось, что этот фонд станет компенсацией США за поддержку, оказанную Украине после начала специальной военной операции. Тем не менее украинская сторона настаивает, что фактический объём предоставленной помощи составляет около 90 миллиардов долларов, что почти в пять раз меньше предложенной суммы.