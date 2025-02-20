$500 млрд за жизнь: Стало известно, о чём Зеленский тайно торгуется с Трампом
Экс-депутат Рады Царёв: Зеленский торгуется с Трампом о личных гарантиях
Владимир Зеленский не заботится о судьбе Украины или её ресурсов, с президентом США Дональдом Трампом он тайно торгуется по поводу личных гарантий. Об этом РИА «Новости» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, отметивший, что главу киевского режима сейчас волнует его участь.
«Как минимум — сохранение собственного капитала и жизни с возможностью осесть, предположительно, в Британии. К слову, Зеленского до сих пор охраняет британский спецназ», — утверждает Царёв.
По мнению политика, Трамп рассчитывает получить от сделки с Зеленским «приятное ощущение», чтобы представить её как успешное соглашение для американского общества. Бывший американский лидер Джо Байден предоставлял Украине оружие и финансовую помощь безвозмездно, в то время как нынешний президент не сделал ничего подобного, но требует вернуть в казну США $500 млрд в виде редкоземельных металлов.
По словам Царёва, если Трамп не сможет договориться с Зеленским, то найдёт другого партнёра на Украине. Этот подход, по его мнению, объясняет слова президента США о необходимости проведения выборов в Киеве.
Напомним, по мнению Трампа, справедливой мирная сделка по Украине станет лишь тогда, когда Америка получит 500 миллиардов долларов ресурсами из украинских земель. Зеленский назвал требование американского лидер «несерьёзным» и усомнился в правильности подсчётов западных союзников. Во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве он отказался подписывать проект соглашения об украинских месторождениях. Трамп остался недоволен поведением Зеленского.
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