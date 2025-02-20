Владимир Зеленский не заботится о судьбе Украины или её ресурсов, с президентом США Дональдом Трампом он тайно торгуется по поводу личных гарантий. Об этом РИА «Новости» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, отметивший, что главу киевского режима сейчас волнует его участь.

«Как минимум — сохранение собственного капитала и жизни с возможностью осесть, предположительно, в Британии. К слову, Зеленского до сих пор охраняет британский спецназ», — утверждает Царёв.

По мнению политика, Трамп рассчитывает получить от сделки с Зеленским «приятное ощущение», чтобы представить её как успешное соглашение для американского общества. Бывший американский лидер Джо Байден предоставлял Украине оружие и финансовую помощь безвозмездно, в то время как нынешний президент не сделал ничего подобного, но требует вернуть в казну США $500 млрд в виде редкоземельных металлов.