В Европе ожидают вывода американских военных
WP: Европейские дипломаты ожидают вывода из Европы 20 тысяч военных США
В Европе ожидают вывода 20 тысяч военнослужащих США из региона. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
«Они (европейские дипломаты. — Прим. Life.ru) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация Байдена в начале конфликта на Украине», — уточняет издание.
По данным газеты, вывод военных Штатов может стать для Европы «возвращением к нормальной жизни».
Тем временем в Евросоюзе задумались о создании собственной армии. Такое решение обусловлено возможным выводом американских военных.
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