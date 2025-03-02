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Регион
2 марта, 12:54

В Европе ожидают вывода американских военных

WP: Европейские дипломаты ожидают вывода из Европы 20 тысяч военных США

В Европе ожидают вывода 20 тысяч военнослужащих США из региона. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Они (европейские дипломаты. — Прим. Life.ru) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация Байдена в начале конфликта на Украине», — уточняет издание.

По данным газеты, вывод военных Штатов может стать для Европы «возвращением к нормальной жизни».

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Тем временем в Евросоюзе задумались о создании собственной армии. Такое решение обусловлено возможным выводом американских военных.

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Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Алена Пенчугина
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