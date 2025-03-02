В Европе ожидают вывода американских военных

В Европе ожидают вывода 20 тысяч военнослужащих США из региона. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Они (европейские дипломаты. — Прим. Life.ru) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация Байдена в начале конфликта на Украине», — уточняет издание.

По данным газеты, вывод военных Штатов может стать для Европы «возвращением к нормальной жизни».