В ЕС задумались о создании собственной армии

Евросоюзу стоит задуматься о формировании собственной армии на фоне возможного вывода американских военных. С таким заявлением выступил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«Кто смотрит на Вашингтон, должен понимать — Европа одна, и мы должны сейчас самостоятельно вооружать себя... Поэтому сейчас мы должны делать первые шаги в сторону европейской армии. Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию», — заявил он в интервью медиагруппе Funke.