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2 марта, 12:20

В ЕС задумались о создании собственной армии

Глава фракции ЕНП Вебер: Потеряно слишком много времени, Европе нужна своя армия

Евросоюзу стоит задуматься о формировании собственной армии на фоне возможного вывода американских военных. С таким заявлением выступил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«Кто смотрит на Вашингтон, должен понимать — Европа одна, и мы должны сейчас самостоятельно вооружать себя... Поэтому сейчас мы должны делать первые шаги в сторону европейской армии. Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию», — заявил он в интервью медиагруппе Funke.

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Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что США ведут подготовку по выводу собственных войск из Европы. Штаты согласились на это якобы по требованию президента РФ Владимира Путина.

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Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Мария Любицкая
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