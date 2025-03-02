В ЕС задумались о создании собственной армии
Глава фракции ЕНП Вебер: Потеряно слишком много времени, Европе нужна своя армия
Евросоюзу стоит задуматься о формировании собственной армии на фоне возможного вывода американских военных. С таким заявлением выступил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.
«Кто смотрит на Вашингтон, должен понимать — Европа одна, и мы должны сейчас самостоятельно вооружать себя... Поэтому сейчас мы должны делать первые шаги в сторону европейской армии. Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию», — заявил он в интервью медиагруппе Funke.
Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что США ведут подготовку по выводу собственных войск из Европы. Штаты согласились на это якобы по требованию президента РФ Владимира Путина.
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