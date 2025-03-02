«Обречены на провал»: В Совфеде предупредили ЕС о последствиях размолвки с США
Пушков: ЕС не удастся оказать поддержку киевского режима без помощи США
Планы ЕС по поддержке киевского режима без помощи США обречены. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«До европейцев, похоже, ещё не дошло, что без США их планы поддержки и «спасения» Украины обречены на провал. Более того, из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне», — написал Пушков в своем телеграм-канале.
Он написал, что европейцы так одержимы идеей победы для Украины и ненавистью к президенту США Дональду Трампу, что до сих пор не осознали, чем чревато обрушение западного альянса во главе с США. По его словам, видеть Владимира Зеленского в Белом доме больше не хотят, что подтвердили слова помощника американского президента по национальной безопасности Майка Уолта.
Требования нарастить финансирование киевского режима прозвучали в Евросоюзе на фоне неудачной поездки Владимира Зеленского в США, где его публично отчитал Дональд Трамп. Провал бывшего артиста в Белом доме уже называют «началом конца» для Украины.
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