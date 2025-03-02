«Обречены на провал»: В Совфеде предупредили ЕС о последствиях размолвки с США

Планы ЕС по поддержке киевского режима без помощи США обречены. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«До европейцев, похоже, ещё не дошло, что без США их планы поддержки и «спасения» Украины обречены на провал. Более того, из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне», — написал Пушков в своем телеграм-канале.