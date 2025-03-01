В Раде назвали ссору Зеленского с Трампом «началом конца» для Украины

На Украине считают, что провал Владимира Зеленского в Вашингтоне является «началом конца» для Киева. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Виктория Гриб, её слова приводит газета Washington Post.

«Боюсь, что это начало конца», — опасается политик.

Нардеп также отметила, что была шокирована перепалкой между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и очень обеспокоена будущим Украины. По её словам, если Великобритания и Евросоюз выступят в поддержку ВСУ, Киев сможет продержаться ещё какое-то время.

Один из собеседников газеты назвал прошедшую встречу «хорошим шоу с плохим результатом». По словам экс-чиновника Украины, в произошедшем не было ничего удивительного, поскольку Трамп и Зеленский говорили то же, что и всегда. В Киеве надеются, что хозяин Белого дома не прекратит помощь из нежелания повторить афганский сценарий.

«Я надеюсь, что благодаря «афганскому синдрому» США продолжат поддерживать нас», — заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников.