В Раде назвали ссору Зеленского с Трампом «началом конца» для Украины
Нардеп Гриб: Провал Зеленского в США является «началом конца» для Украины
На Украине считают, что провал Владимира Зеленского в Вашингтоне является «началом конца» для Киева. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Виктория Гриб, её слова приводит газета Washington Post.
«Боюсь, что это начало конца», — опасается политик.
Нардеп также отметила, что была шокирована перепалкой между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом и очень обеспокоена будущим Украины. По её словам, если Великобритания и Евросоюз выступят в поддержку ВСУ, Киев сможет продержаться ещё какое-то время.
Один из собеседников газеты назвал прошедшую встречу «хорошим шоу с плохим результатом». По словам экс-чиновника Украины, в произошедшем не было ничего удивительного, поскольку Трамп и Зеленский говорили то же, что и всегда. В Киеве надеются, что хозяин Белого дома не прекратит помощь из нежелания повторить афганский сценарий.
«Я надеюсь, что благодаря «афганскому синдрому» США продолжат поддерживать нас», — заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников.
Поспешный уход Вашингтона из Афганистана при прошлом президенте Штатов Джо Байдене стал чёрным пятном на его сроке. Многие считают, что поражение Украины при республиканце может оставить схожий след на его наследии.
Тем временем Трамп приказал рассмотреть возможность прекращения поставок оружия ВСУ. Сами же украинцы начали собирать деньги на ядерное оружие. Напомним, что перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля, когда экс-комик приехал на встречу с хозяином Белого дома. Республиканец уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня.
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