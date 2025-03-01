После перепалки Зеленского и Трампа украинцы начали собирать деньги на ядерное оружие
Украинский банкир Гороховский открыл сбор средств на ядерное оружие для страны
Сооснователь Monobank и Fintech Band, украинский банкир Олег Гороховский открыл сбор средств на ядерное оружие для Украины. За полчаса якобы удалось собрать более 2 млн гривен, а за десять часов — 10 млн гривен.
«На фоне произошедшего в Белом доме сооснователя Монобанка Олега Гороховского попросили открыть сбор «на ядерку», — написали в телеграм-канале УНИАН.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. В ходе беседы глава киевского режима устроил перепалку с президентом и вице-президентом США, а Трамп на повышенных тонах уличил Зеленского в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено после скандала, а Трамп заявил, что Киев пока не готов к миру. После визита Зеленский дал первый комментарий, в котором поблагодарил американского лидера за визит, но уточнил, что Украине нужен «справедливый и прочный мир».
Шедеврум / Life.ru