«Он сегодня приоделся!»: Трамп на встрече с Зеленским оценил его лук с милитари лонгсливом
Трамп встретил Зеленского в Белом доме фразой «Он сегодня приоделся»
Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поприветствовал его у входа. Они обменялись рукопожатием и удалились за дверьми администрации. Как обычно, лидер киевского режима не стал утруждать себя соблюдением правил дресс-кода и приехал в спортивной одежде. Однако хозяин Белого дома оценил подготовку Зеленского.
Зеленский приехал в Белый дом. Видео © X / tpostmillennial
«Он сегодня приоделся!» — сказал политик, обращаясь к дежурившим у Белого дома журналистам.
Ранее Life.ru сообщал, что 28 февраля в США пройдут переговоры между главой Белого дома и Зеленским. Ожидается, что политики подпишут сделку о редкоземельных металлах. Всё должно случиться в 21:00. После подписания договора лидер США и глава киевского режима выступят перед журналистами. Позже Зеленский ответит на вопросы в Институте Хадсона, посетит Украинский дом и встретится с членами украинской диаспоры.
X / tpostmillennial