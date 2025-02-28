Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поприветствовал его у входа. Они обменялись рукопожатием и удалились за дверьми администрации. Как обычно, лидер киевского режима не стал утруждать себя соблюдением правил дресс-кода и приехал в спортивной одежде. Однако хозяин Белого дома оценил подготовку Зеленского.