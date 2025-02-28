Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 07:18

Зеленский прилетел в США для заключения сделки по ресурсам

FlightAware: Самолёт с Зеленским приземлился в США на авиабазе «Эндрюс»

Самолёт с Владимиром Зеленским приземлился в США на авиационной базе «Эндрюс» в штате Мэриленд на востоке страны. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Самолет Зеленского прилетел в США. Скриншот © FlightAware

Самолет Зеленского прилетел в США. Скриншот © FlightAware

Борт A319 вылетел из аэропорта «Шаннон» в Ирландии и сел в Штатах около полуночи по московскому времени. Зеленский полетел в Америку, чтобы подписать соглашение с президентом США Дональдом Трампом о ресурсах.

Spectator: Залежи редкоземельных металлов на Украине сильно преувеличены
Spectator: Залежи редкоземельных металлов на Украине сильно преувеличены

Напомним, ранее глава Белого дома анонсировал, что Зеленский может прибыть в США в последний день зимы. Предполагается, что целью визита экс-юмориста в Вашингтон станет подписание соглашения по редкоземельным металлам. Ранее документ появился в Сети. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев согласовали договор о добыче ископаемых.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar