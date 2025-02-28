Зеленский прилетел в США для заключения сделки по ресурсам

Самолёт с Владимиром Зеленским приземлился в США на авиационной базе «Эндрюс» в штате Мэриленд на востоке страны. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Борт A319 вылетел из аэропорта «Шаннон» в Ирландии и сел в Штатах около полуночи по московскому времени. Зеленский полетел в Америку, чтобы подписать соглашение с президентом США Дональдом Трампом о ресурсах.