Зеленский прилетел в США для заключения сделки по ресурсам
FlightAware: Самолёт с Зеленским приземлился в США на авиабазе «Эндрюс»
Самолёт с Владимиром Зеленским приземлился в США на авиационной базе «Эндрюс» в штате Мэриленд на востоке страны. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.
Самолет Зеленского прилетел в США. Скриншот © FlightAware
Борт A319 вылетел из аэропорта «Шаннон» в Ирландии и сел в Штатах около полуночи по московскому времени. Зеленский полетел в Америку, чтобы подписать соглашение с президентом США Дональдом Трампом о ресурсах.
Напомним, ранее глава Белого дома анонсировал, что Зеленский может прибыть в США в последний день зимы. Предполагается, что целью визита экс-юмориста в Вашингтон станет подписание соглашения по редкоземельным металлам. Ранее документ появился в Сети. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев согласовали договор о добыче ископаемых.
ТАСС / EPA