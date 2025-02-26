В Сети опубликовали предварительный текст соглашения США и Украины по ископаемым
Киев и Вашингтон условились об общем управлении фондом восстановления Украины
Украинские СМИ публикуют полный текст договора по полезным ископаемым между Украиной и Штатами. Так, стороны создадут совместный фонд для финансирования восстановления Незалежной. Предполагается, что Киев и Вашингион будут управлять им сообща.
Кроме того, Украина возьмёт на себя обязательство вносить в фонд половину доходов от будущей монетизации от природных ресурсов — газа, нефти, минералов — и инфраструктуры, а американская сторона тоже будет делать взносы, которые фонд в будущем инвестирует в развитие Незалежной.
Помимо этого, прибыль фонда будет обеспечиваться будущей монетизацией всех природно-ресурсных активов, которые находятся в собственности у украинского государства, а никакую долю фонда нельзя будет продать или передавать без согласия обеих сторон. Также фонд должен получить ратификацию со стороны украинского парламента. Рабочие группы Незалежной и Штатов без промедления приступают к разработке окончательной версии соглашения о фонде.
Напомним, изначально Вашингтон требовал от Киева права пользования 50% украинских редкоземельных металлов. Сперва украинская сторона согласилась, однако позже пересмотрела свою позицию и стала настаивать на конкретных гарантиях безопасности. Однако после визита американского представителя в Киев украинская риторика опять изменилась.
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