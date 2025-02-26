В Сети опубликовали предварительный текст соглашения США и Украины по ископаемым

Украинские СМИ публикуют полный текст договора по полезным ископаемым между Украиной и Штатами. Так, стороны создадут совместный фонд для финансирования восстановления Незалежной. Предполагается, что Киев и Вашингион будут управлять им сообща.

Кроме того, Украина возьмёт на себя обязательство вносить в фонд половину доходов от будущей монетизации от природных ресурсов — газа, нефти, минералов — и инфраструктуры, а американская сторона тоже будет делать взносы, которые фонд в будущем инвестирует в развитие Незалежной.