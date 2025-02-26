Рада ополчилась на Зеленского из-за сокрытия деталей сделки с США по редкоземельным металлам

«[Зеленский] обязан проинформировать Верховную раду и общество о характере тех договорённостей, которые ведёт его офис, и о содержании соглашений, которые планирует подписать», — написала она.

Депутат также напомнила, что в 2021 году Зеленский в своём послании к Верховной Раде обещал, что «все украинские дети получат экономический паспорт, выплаты по использованию недр и рентных платежей за полезные ископаемые». Сейчас же в новом соглашении вовсе нет подобного пункта. Геращенко призвала главу киевского режима не рассчитывать на беспамятство украинского народа. Зеленскому всё равно придётся пообщаться с обществом и парламентом.