Рада ополчилась на Зеленского из-за сокрытия деталей сделки с США по редкоземельным металлам
Нардеп Геращенко: Зеленский должен раскрыть Раде детали сделки с США по недрам
Владимир Зеленский должен оповестить украинский парламент по поводу соглашения, которое Незалежная готовит с США. Напомним, что документ касается полезных ископаемых. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
«[Зеленский] обязан проинформировать Верховную раду и общество о характере тех договорённостей, которые ведёт его офис, и о содержании соглашений, которые планирует подписать», — написала она.
Депутат также напомнила, что в 2021 году Зеленский в своём послании к Верховной Раде обещал, что «все украинские дети получат экономический паспорт, выплаты по использованию недр и рентных платежей за полезные ископаемые». Сейчас же в новом соглашении вовсе нет подобного пункта. Геращенко призвала главу киевского режима не рассчитывать на беспамятство украинского народа. Зеленскому всё равно придётся пообщаться с обществом и парламентом.
Напомним, что Соединенные Штаты предложили Украине возможность распоряжаться 50% редкоземельных минералов. Изначально Киев согласился с этими условиями, однако впоследствии изменил свою позицию, потребовав чётких гарантий безопасности. Украина готова к сотрудничеству с партнёрами, но для этого необходимы конкретные гарантии. Ситуация изменилась после визита в Киев представителя из США.
Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin