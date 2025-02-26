На Украине утверждают, что сделка с США по полезным ископаемым состоится «очень скоро»

Украина согласовала условия сделки с США по поставкам полезных ископаемых, и подписание документа ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источник в украинском правительстве.

В новом соглашении исключено первоначальное требование США о праве на потенциальные доходы от украинских ресурсов в размере 500 миллиардов долларов. Кроме того, в документе не содержатся обязательства Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности в случае достижения соглашения о прекращении огня с российским президентом Владимиром Путиным.