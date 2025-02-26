На Украине утверждают, что сделка с США по полезным ископаемым состоится «очень скоро»
Sky News утверждает, что Украина и США заключат сделку по ресурсам «очень скоро»
Украина согласовала условия сделки с США по поставкам полезных ископаемых, и подписание документа ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источник в украинском правительстве.
В новом соглашении исключено первоначальное требование США о праве на потенциальные доходы от украинских ресурсов в размере 500 миллиардов долларов. Кроме того, в документе не содержатся обязательства Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности в случае достижения соглашения о прекращении огня с российским президентом Владимиром Путиным.
Некоторое время назад США предложили Украине право распоряжаться 50% редкоземельных минералов. Первоначально Киев согласился на эти условия, но затем изменил свою позицию, потребовав ясных гарантий безопасности. Украина открыта для сотрудничества с партнёрами, однако необходимы конкретные гарантии. Ситуация изменилась после визита в Киев представителя из-за океана.
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