«Эти крики с чем не спутать»: Зеленский наорал на министра США во время обсуждения сделки
FT: Зеленский накричал на министра финансов США Бессента при обсуждении сделки
Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время переговоров в Киеве. Об этом пишет Financial Times. По данным журналистов, всё произошло во время обсуждения сделки по ресурсам Украины.
«За... дверями... офиса в Киеве... вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — говорится в материале.
Ставший свидетелем переговоров источник FT отмечает, что Зеленский был невероятно зол.
Напомним, США предложили Украине предоставить Вашингтону право на использование половины редкоземельных минералов. В Киеве изначально согласились на условия, но потом сдали назад. Однако в Минюсте Незалежной заявили, что предложение о заключении сделки «не было отклонено». Якобы договор находится в стадии обсуждения. При этом источники в Раде сообщали, что киевские власти не могут сделать такой шаг. Тем не менее после визита в Киев посланника США в парламенте доложили, что работа по проекту началась. Впоследствии и киевские власти довольно заявили о том, что это начало партнёрства.
Gettyimages / Paula Bronstein