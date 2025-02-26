Трамп: Зеленский может посетить США уже 28 февраля

Владимир Зеленский может совершить визит в Соединённые Штаты уже 28 февраля. Об этом в разговоре с пресс-пулом Белого дома заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он захочет», — отметил президент США.