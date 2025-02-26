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Регион
25 февраля, 21:32

Трамп: Зеленский может посетить США уже 28 февраля

Владимир Зеленский может совершить визит в Соединённые Штаты уже 28 февраля. Об этом в разговоре с пресс-пулом Белого дома заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он захочет», — отметил президент США.

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Накануне Трамп сообщал, что целью визита бывшего комика в Вашингтон станет подписание соглашения по редкоземельным металлам. Киев уже согласился с новыми условиями сделки с США, утверждают СМИ.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Антон Голыбин
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