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24 февраля, 22:20

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Владимир Зеленский может посетить Соединённые Штаты уже в ближайшие дни. Целью визита станет подписание соглашения по природным ресурсам, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Он [Зеленский] может прилететь на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Это будет замечательно», — отметил политик.

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Напомним, что 24 февраля переговоры с Трампом в Вашингтоне провёл и президент Франции Эмманюэль Макрон. Встреча не обошлась без досадных конфузов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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