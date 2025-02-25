Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
Владимир Зеленский может посетить Соединённые Штаты уже в ближайшие дни. Целью визита станет подписание соглашения по природным ресурсам, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Он [Зеленский] может прилететь на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Это будет замечательно», — отметил политик.
Напомним, что 24 февраля переговоры с Трампом в Вашингтоне провёл и президент Франции Эмманюэль Макрон. Встреча не обошлась без досадных конфузов.
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