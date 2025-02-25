Трамп исключил визит в Россию на День Победы, так как это «довольно скоро»

Дональд Трамп вновь опроверг слухи о намерениях посетить Россию в День Победы. По словам президента США, визит в Москву состоится «в подходящее время» и обязательно после стабилизации ситуации на Украине.

«Не знаю насчёт 9 мая, нет, я думаю, это довольно скоро. Я поеду в Москву в подходящее время», — заявил Трамп на встрече с Эмманюэлем Макроном в Белом доме.

Политик также отметил, что пока нет точной даты его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако государства ведут переговоры на эту тему.

«На определённом этапе я встречусь с президентом Путиным», — пояснил Трамп.