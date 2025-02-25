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25 февраля, 02:31

Трамп исключил визит в Россию на День Победы, так как это «довольно скоро»

Дональд Трамп вновь опроверг слухи о намерениях посетить Россию в День Победы. По словам президента США, визит в Москву состоится «в подходящее время» и обязательно после стабилизации ситуации на Украине.

«Не знаю насчёт 9 мая, нет, я думаю, это довольно скоро. Я поеду в Москву в подходящее время», — заявил Трамп на встрече с Эмманюэлем Макроном в Белом доме.

Политик также отметил, что пока нет точной даты его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако государства ведут переговоры на эту тему.

«На определённом этапе я встречусь с президентом Путиным», — пояснил Трамп.

Трамп заявил, что сначала хочет достичь прекращения огня на Украине
Трамп заявил, что сначала хочет достичь прекращения огня на Украине

А ранее Трамп анонсировал возможную встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Глава киевского режима посетит США на этой или следующей неделе для подписания соглашения по природным ресурсам.

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Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Антон Голыбин
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