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Владимир Путин
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Регион
24 февраля, 23:38

Трамп заявил, что сначала хочет достичь прекращения огня на Украине

Прекращение огня должно стать первым шагом на пути к долгосрочному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном.

«Я бы хотел перейти напрямую к соглашению, но прекращение огня всегда происходит немного быстрее», — описал он приоритеты США.

«Всё идёт успешно»: Трамп рассказал о «серьёзных переговорах» с Путиным о мире на Украине
«Всё идёт успешно»: Трамп рассказал о «серьёзных переговорах» с Путиным о мире на Украине

Ранее Владимир Путин заявил, что Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине. Россия тоже жаждет мира в соседней стране, но этому мешает лишь один человек.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Антон Голыбин
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