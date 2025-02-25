Трамп заявил, что сначала хочет достичь прекращения огня на Украине

Прекращение огня должно стать первым шагом на пути к долгосрочному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном.

«Я бы хотел перейти напрямую к соглашению, но прекращение огня всегда происходит немного быстрее», — описал он приоритеты США.