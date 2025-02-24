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Регион
24 февраля, 20:09

Путин заявил о желании Трампа оздоровить Украину

Американский лидер Дональд Трамп желает оздоровить политическую обстановку на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, его коллега из США сначала намерен сначала добиться перемирия в Незалежной, а затем — окончательно урегулировать конфликт.

«Он хочет, как мне кажется, оздоровить обстановку, политическую обстановку на Украине. Консолидировать общество. Создать условия для выживания украинского государства», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

Также в рамках совещания Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Это касается в том числе и месторождений на новых территориях РФ.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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