Путин заявил о желании Трампа оздоровить Украину

Американский лидер Дональд Трамп желает оздоровить политическую обстановку на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, его коллега из США сначала намерен сначала добиться перемирия в Незалежной, а затем — окончательно урегулировать конфликт.

«Он хочет, как мне кажется, оздоровить обстановку, политическую обстановку на Украине. Консолидировать общество. Создать условия для выживания украинского государства», — подчеркнул Путин.