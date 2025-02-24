Путин заявил о желании Трампа оздоровить Украину
Американский лидер Дональд Трамп желает оздоровить политическую обстановку на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, его коллега из США сначала намерен сначала добиться перемирия в Незалежной, а затем — окончательно урегулировать конфликт.
«Он хочет, как мне кажется, оздоровить обстановку, политическую обстановку на Украине. Консолидировать общество. Создать условия для выживания украинского государства», — подчеркнул Путин.
Также в рамках совещания Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Это касается в том числе и месторождений на новых территориях РФ.
Flickr / The White House