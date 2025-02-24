Российский лидер Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он связался с министрами по видеосвязи из своей резиденции Ново-Огарёво.

«Редкоземельные металлы являются важнейшей ресурсной базой современной экономики», — отметил президент в ходе совещания, призвав кратно нарастить объёмы выпуска высокотехнологичных товаров на их основе.