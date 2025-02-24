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Регион
24 февраля, 19:22

Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

Российский лидер Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он связался с министрами по видеосвязи из своей резиденции Ново-Огарёво.

«Редкоземельные металлы являются важнейшей ресурсной базой современной экономики», — отметил президент в ходе совещания, призвав кратно нарастить объёмы выпуска высокотехнологичных товаров на их основе.

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Эту же тему глава государства поднимал и 21 февраля в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий. Тогда президент призывал нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы оставаться конкурентноспособными на мировом рынке.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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