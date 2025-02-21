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21 февраля, 13:19

«Есть над чем работать»: Путин объяснил важность развития добычи редкоземельных металлов в РФ

Путин: России надо развивать добычу редкоземельных металлов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий заявил, что стране необходимо нарастить добычу редкоземельных металлов. Это позволит России соответствовать динамике прогресса, а также быть конкурентноспособной на мировом рынке.

«Нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать», — объяснил президент.

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Ранее российский лидер выразил сожаление, что советская химическая промышленность, которая когда-то занимала вторую позицию в мире и первую в Европе, была растранжирена и растрачена. Путин признался, что за данный аспект ему стыдно.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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