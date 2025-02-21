Путин: Стыдно за то, что наследие советского химпрома было растрачено

Советская химическая промышленность, когда-то занимающая вторую позицию в мире и первую в Европе, была в значительной степени утрачена и растранжирена, что вызывает серьёзное сожаление. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«По общему объёму производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире, однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря», — признался глава государства.

По словам российского лидера, многие наши соотечественники «всю жизнь свою положили», чтобы создать химическую промышленность Советского Союза и работали на благо будущих поколений.