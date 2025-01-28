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28 января, 19:00

На это есть пять лет: Путин поставил амбициозную цель перед российской промышленностью

Путин: Россия к 2030 году должна быть среди лидеров в сфере беспилотной авиации

К 2030 году Россия должна стать одним из глобальных технологических лидеров в отрасли беспилотных авиационных систем. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в научно-производственном центре «Самара».

Путин заявил, что РФ к 2030 году должна стать одним из лидеров в сфере беспилотной авиации. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем»,заявил российский лидер.

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Ранее Life.ru писал, что в ходе визита в Научно-производственный центр разработки беспилотных авиационных систем «Самара» Владимир Путин осмотрел модели дронов с возможностью вертикального дрона и посадки С-80. Беспилотники разработаны для применения в сельскохозяйственной отрасли и могут распылять удобрения или защитные средства над растениями. Эти БПЛА могут нести на себе до 40 литров жидкость и обрабатывать территории со скоростью до 18 гектаров в час.

Обложка ©

Telegram / «Кремль. Новости»

Юрий Лысенко
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