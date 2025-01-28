На это есть пять лет: Путин поставил амбициозную цель перед российской промышленностью

Ранее Life.ru писал, что в ходе визита в Научно-производственный центр разработки беспилотных авиационных систем «Самара» Владимир Путин осмотрел модели дронов с возможностью вертикального дрона и посадки С-80. Беспилотники разработаны для применения в сельскохозяйственной отрасли и могут распылять удобрения или защитные средства над растениями. Эти БПЛА могут нести на себе до 40 литров жидкость и обрабатывать территории со скоростью до 18 гектаров в час.