«Летит и плавится»: Путин объяснил, почему «Орешник» не появился у России ещё раньше
Путин: «Орешник» не могли создать раньше, так как не было нужных материалов
Инновационный российский ракетный комплекс «Орешник» не мог быть создан раньше из-за отсутствия необходимых материалов, хотя некоторые наработки уже существовали. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
По его словам, материал, используемый в «Орешнике», способен выдерживать температуры, сопоставимые с температурой поверхности Солнца.
«С 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего — «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. В конце 80-х годов еще задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Он летит и плавится как эскимо», — пояснил российский лидер.
Напомним, что 21 ноября 2024 года российская армия впервые применила новейшую ракету «Орешник» в зоне специальной военной операции в ответ на удары украинских вооруженных сил по территории России с использованием дальнобойных ракет западного производства. В январе 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет развернут и в его республике в ближайшее время, недалеко от Смоленска.
Midjourney / Life.ru