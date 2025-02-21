«Летит и плавится»: Путин объяснил, почему «Орешник» не появился у России ещё раньше

Инновационный российский ракетный комплекс «Орешник» не мог быть создан раньше из-за отсутствия необходимых материалов, хотя некоторые наработки уже существовали. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«С 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего — «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. В конце 80-х годов еще задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Он летит и плавится как эскимо», — пояснил российский лидер.