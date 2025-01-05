«Орешник», царь-бомба и БПЛА на поводке. Какие резонансные новинки представил российский ВПК В 2024-м целая плеяда новинок отечественного ВПК прошла боевое крещение в зоне спецоперации на Украине. Life.ru собрал самых ярких дебютантов минувшего года и напомнил, как это было. 4 января, 21:29 В 2024 году российский ВПК представил серию военных новинок. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Apryatin, © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV, Марина Лысцева, Артём Геодакян

Прошлый год стал для Российской армии во многих смыслах прорывным. Наряду с успешными наступательными действиями группировки ВС РФ на широчайшем театре военных действий, которые вернули в родное лоно почти 200 населённых пунктов и 4,5 тысячи квадратов территории, значительный скачок в развитии сделал и отечественный оборонно-промышленный комплекс, что провёл 2024-й под знаменем высокой точности.

Конечно, реактивные системы залпового огня и неуправляемые авиаракеты всё ещё остаются непревзойдёнными инструментами для работы по скоплениям вражеских сил и вразумления украинских военных, которые охотнее вызывают «Волгу» под отрезвляющим артиллерийским градом. Но, когда стоит вопрос о ювелирном поражении важной цели, будь то на тактическом или стратегическом уровнях, в ход идёт «хирургический» набор. И именно благодаря тылу его разнообразие в этом году вышло на беспрецедентный уровень.

Стремительное реформирование комплексной системы высокоточного оружия позволяет нашим освободителям комфортно бороться с неприятелем как на «кинжальных» дистанциях, так и в глубоком тылу. А некоторые уникальные новинки вдобавок ещё и производят фурор на всю мировую общественность. Итак, какие же образцы стали самыми яркими дебютантами года?

Нестареющая классика — ФАБ-3000 с УМПК

ФАБ-3000 с УМПК. Фото © Telegram / Минобороны России

Скажи ещё пару лет назад, что в список новинок, да ещё и высокоточных, войдёт созданная в 1954 году авиабомба калибром три тонны ФАБ-3000, все вокруг лишь покрутили бы пальцем у виска. Однако в 2024-м наши Кулибины вдохнули в этого фугасного богатыря вторую жизнь, создав нечто совершенно новое и уникальное. Для этого «трёхтонку» оснастили универсальным модулем коррекции и планирования, который прежде применялся лишь с бомбами меньшего калибра.

В июне 2024 года ВКС России впервые применили ФАБ-3000 с УМПК по позициям украинских войск в Харьковской области. Под точный удар попал укреп ВСУ в населённом пункте Липцы. Взрыв был такой силы, что «сложил» несколько построек.

Боевой дебют ФАБ-3000 в Липцах. Видео © Telegram / Fighterbomber

В дальнейшем удары «трёхтонками» повторились — и каждый раз это были едва ли не снайперские попадания. Плюс ко всему лётчики меньше рисковали собой и машиной: благодаря крылу, которое многократно увеличивает дальность полёта бомбы, совершать «пуски» удавалось на большом удалении от цели.

Так в чём же уникальность именно этой авиабомбы и её применения в комплекте с высокоточным УМПК? Да в том, что ни один «Искандер», «Кинжал», «Калибр» или Х-101 не доставит в цель почти 1400 килограммов взрывчатки, которая разрывает 1600-килограммовый корпус на тысячи осколков. Это едва ли не самое мощное по единоразовому воздействию неядерное оружие, способное при тесной застройке превратить в руины небольшой квартал.

«Даже если такая «дура» упадёт в 50–70 метрах, мало никому не покажется. Все, кто рядом, потеряют слух из-за лопнувших перепонок и получат тяжёлые контузии. Это кому повезёт спастись от волны осколков», — делился впечатлениями один из наших бойцов.

И разверзлись небеса — ракета «Орешник»

18 ноября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил Киев о скором применении Российской армией нового типа вооружения в ответ на атаки дальнобойными ракетами Запада. Иностранные дипмиссии восприняли сигнал всерьёз и даже позакрывали свои двери, а вот украинский МИД 20 ноября окрестил эти сообщения лишь «информационным нагнетанием». На следующий день весь мир узнал о существовании у России «Орешника» — новейшей баллистической ракеты средней дальности с разделяющейся головной частью.

«Орешник» ворвался на главные полосы мировых СМИ яркими гиперзвуковыми вспышками на фоне ночного неба, что, подобно копьям Зевса, поразили «Южмаш» в Днепропетровске. Спустя несколько часов Владимир Путин выступил с видеообращением и впервые произнёс название нового комплекса.

Удар по «Южмашу». Видео © X / Dmitry Medvedev

«Поражение очень серьёзное. Всё, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине трёх-четырёх и даже больше этажей вниз, причём не просто этажей, а укреплённых сооружений», — добавил президент позже.

По словам российского лидера, групповое применение «Орешника» сравнимо по мощи с ядерным оружием. Скорость боеголовок достигает 10 Махов — и ни одна иностранная система ПВО не в силах отразить эту угрозу. Причём в стране уже сформирован запас новых ракет, а их серийное производство уже началось.

Как нельзя лучше о резком изменении баланса сил в противостоянии Россия – НАТО после залпа «Орешника» высказался американский научный исследователь, профессор Майк Адамс. По словам эксперта, теперь альянсу попросту нечего противопоставить Москве.

«Это всё равно что играть в шахматы с Путиным и думать, что вы можете составить ему конкуренцию, а затем внезапно королева Путина вытащит огнемёт <...> и поджарит все ваши фигуры», — написал он в соцсетях.

ВСУ не до шуток — дрон КВН

Возможность опробовать новинки в этом году получили не только лётчики и ракетчики, но и «царица полей» — пехота. Настоящей звездой боёв в курском приграничье стал новейший FPV-беспилотник «Князь Вандал Новгородский», который дебютировал в августе этого года. Его создатели всего одним нестандартным решением справились сразу с двумя большими проблемами «эфпивишек» — низкое качество картинки на финальном участке траектории и уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы. Детище научно-производственного центра «Ушкуйник» поддерживает связь с оператором с помощью лёгкого оптоволоконного кабеля, который разматывается с катушки на БПЛА по мере удаления от стартовой площадки.

Подавить дрон РЭБ попросту невозможно, как и запеленговать его средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, теперь оператор может вести устройство на низкой высоте вне зависимости от рельефа местности и радиопомех, так как БПЛА совсем не использует радиосигнал. А высокая скорость канала обмена информацией даёт «рулевому» изображение с камеры без малейшей задержки.

Благодаря качественной и стабильной картинке «Князь Вандал Новгородский» способен медленно подкрасться к технике противника и ударить её в самую уязвимую часть. А ещё операторы научились залетать в здания и, пробравшись по лабиринту из комнат, поражать засевших там боевиков. Говорить можно много, но лучше один раз увидеть.

Поражение M2 Bradley дроном КВН. Видео © Telegram / Запорожский фронт

Меньше чем за полгода КВН успел записать в свой актив весь топ западной бронетехники, которая посягнула на суверенитет российской территории. Среди них танки Leopard 2A6, Challenger 2, M1A1 SA Abrams, БМП M2 Bradley, Marder 1A3, а также десятки образцов других бронемашин.

Таким образом, 2024 год подарил Российской армии минимум три высокоэффективные новинки, каждая из которых расширила возможности Вооружённых сил РФ на уровне тактики, оперативного искусства и стратегии. И в каждом из трёх случаев, будь то неуязвимая ракета с РГЧ, тяжёлая авиабомба с УМПК или оптоволоконный БПЛА, мы стали мировыми первопроходцами. Если отечественный ВПК продолжит в том же темпе, то и 2025-й подарит нам возможность порадоваться за новые оружейные прорывы.

Авторы Илья Пушкарев