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«Орешник», царь-бомба и БПЛА на поводке. Какие резонансные новинки представил российский ВПК

В 2024-м целая плеяда новинок отечественного ВПК прошла боевое крещение в зоне спецоперации на Украине. Life.ru собрал самых ярких дебютантов минувшего года и напомнил, как это было.

4 января, 21:29
В 2024 году российский ВПК представил серию военных новинок. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Apryatin, © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV, Марина Лысцева, Артём Геодакян

В 2024 году российский ВПК представил серию военных новинок. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Apryatin, © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV, Марина Лысцева, Артём Геодакян

Прошлый год стал для Российской армии во многих смыслах прорывным. Наряду с успешными наступательными действиями группировки ВС РФ на широчайшем театре военных действий, которые вернули в родное лоно почти 200 населённых пунктов и 4,5 тысячи квадратов территории, значительный скачок в развитии сделал и отечественный оборонно-промышленный комплекс, что провёл 2024-й под знаменем высокой точности.

Конечно, реактивные системы залпового огня и неуправляемые авиаракеты всё ещё остаются непревзойдёнными инструментами для работы по скоплениям вражеских сил и вразумления украинских военных, которые охотнее вызывают «Волгу» под отрезвляющим артиллерийским градом. Но, когда стоит вопрос о ювелирном поражении важной цели, будь то на тактическом или стратегическом уровнях, в ход идёт «хирургический» набор. И именно благодаря тылу его разнообразие в этом году вышло на беспрецедентный уровень.

Стремительное реформирование комплексной системы высокоточного оружия позволяет нашим освободителям комфортно бороться с неприятелем как на «кинжальных» дистанциях, так и в глубоком тылу. А некоторые уникальные новинки вдобавок ещё и производят фурор на всю мировую общественность. Итак, какие же образцы стали самыми яркими дебютантами года?

Нестареющая классика — ФАБ-3000 с УМПК

ФАБ-3000 с УМПК. Фото © Telegram / Минобороны России

ФАБ-3000 с УМПК. Фото © Telegram / Минобороны России

Скажи ещё пару лет назад, что в список новинок, да ещё и высокоточных, войдёт созданная в 1954 году авиабомба калибром три тонны ФАБ-3000, все вокруг лишь покрутили бы пальцем у виска. Однако в 2024-м наши Кулибины вдохнули в этого фугасного богатыря вторую жизнь, создав нечто совершенно новое и уникальное. Для этого «трёхтонку» оснастили универсальным модулем коррекции и планирования, который прежде применялся лишь с бомбами меньшего калибра.

В июне 2024 года ВКС России впервые применили ФАБ-3000 с УМПК по позициям украинских войск в Харьковской области. Под точный удар попал укреп ВСУ в населённом пункте Липцы. Взрыв был такой силы, что «сложил» несколько построек.

Боевой дебют ФАБ-3000 в Липцах. Видео © Telegram / Fighterbomber

В дальнейшем удары «трёхтонками» повторились — и каждый раз это были едва ли не снайперские попадания. Плюс ко всему лётчики меньше рисковали собой и машиной: благодаря крылу, которое многократно увеличивает дальность полёта бомбы, совершать «пуски» удавалось на большом удалении от цели.

Так в чём же уникальность именно этой авиабомбы и её применения в комплекте с высокоточным УМПК? Да в том, что ни один «Искандер», «Кинжал», «Калибр» или Х-101 не доставит в цель почти 1400 килограммов взрывчатки, которая разрывает 1600-килограммовый корпус на тысячи осколков. Это едва ли не самое мощное по единоразовому воздействию неядерное оружие, способное при тесной застройке превратить в руины небольшой квартал.

«Даже если такая «дура» упадёт в 50–70 метрах, мало никому не покажется. Все, кто рядом, потеряют слух из-за лопнувших перепонок и получат тяжёлые контузии. Это кому повезёт спастись от волны осколков», — делился впечатлениями один из наших бойцов.

И разверзлись небеса — ракета «Орешник»

18 ноября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил Киев о скором применении Российской армией нового типа вооружения в ответ на атаки дальнобойными ракетами Запада. Иностранные дипмиссии восприняли сигнал всерьёз и даже позакрывали свои двери, а вот украинский МИД 20 ноября окрестил эти сообщения лишь «информационным нагнетанием». На следующий день весь мир узнал о существовании у России «Орешника» — новейшей баллистической ракеты средней дальности с разделяющейся головной частью.

«Орешник» ворвался на главные полосы мировых СМИ яркими гиперзвуковыми вспышками на фоне ночного неба, что, подобно копьям Зевса, поразили «Южмаш» в Днепропетровске. Спустя несколько часов Владимир Путин выступил с видеообращением и впервые произнёс название нового комплекса.

Удар по «Южмашу». Видео © X / Dmitry Medvedev

«Поражение очень серьёзное. Всё, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. Поражаются объекты, находящиеся на глубине трёх-четырёх и даже больше этажей вниз, причём не просто этажей, а укреплённых сооружений», — добавил президент позже.

По словам российского лидера, групповое применение «Орешника» сравнимо по мощи с ядерным оружием. Скорость боеголовок достигает 10 Махов — и ни одна иностранная система ПВО не в силах отразить эту угрозу. Причём в стране уже сформирован запас новых ракет, а их серийное производство уже началось.

Как нельзя лучше о резком изменении баланса сил в противостоянии Россия – НАТО после залпа «Орешника» высказался американский научный исследователь, профессор Майк Адамс. По словам эксперта, теперь альянсу попросту нечего противопоставить Москве.

«Это всё равно что играть в шахматы с Путиным и думать, что вы можете составить ему конкуренцию, а затем внезапно королева Путина вытащит огнемёт <...> и поджарит все ваши фигуры», — написал он в соцсетях.

ВСУ не до шуток — дрон КВН

Возможность опробовать новинки в этом году получили не только лётчики и ракетчики, но и «царица полей» — пехота. Настоящей звездой боёв в курском приграничье стал новейший FPV-беспилотник «Князь Вандал Новгородский», который дебютировал в августе этого года. Его создатели всего одним нестандартным решением справились сразу с двумя большими проблемами «эфпивишек» — низкое качество картинки на финальном участке траектории и уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы. Детище научно-производственного центра «Ушкуйник» поддерживает связь с оператором с помощью лёгкого оптоволоконного кабеля, который разматывается с катушки на БПЛА по мере удаления от стартовой площадки.

Подавить дрон РЭБ попросту невозможно, как и запеленговать его средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, теперь оператор может вести устройство на низкой высоте вне зависимости от рельефа местности и радиопомех, так как БПЛА совсем не использует радиосигнал. А высокая скорость канала обмена информацией даёт «рулевому» изображение с камеры без малейшей задержки.

Благодаря качественной и стабильной картинке «Князь Вандал Новгородский» способен медленно подкрасться к технике противника и ударить её в самую уязвимую часть. А ещё операторы научились залетать в здания и, пробравшись по лабиринту из комнат, поражать засевших там боевиков. Говорить можно много, но лучше один раз увидеть.

Поражение M2 Bradley дроном КВН. Видео © Telegram / Запорожский фронт

Меньше чем за полгода КВН успел записать в свой актив весь топ западной бронетехники, которая посягнула на суверенитет российской территории. Среди них танки Leopard 2A6, Challenger 2, M1A1 SA Abrams, БМП M2 Bradley, Marder 1A3, а также десятки образцов других бронемашин.

Таким образом, 2024 год подарил Российской армии минимум три высокоэффективные новинки, каждая из которых расширила возможности Вооружённых сил РФ на уровне тактики, оперативного искусства и стратегии. И в каждом из трёх случаев, будь то неуязвимая ракета с РГЧ, тяжёлая авиабомба с УМПК или оптоволоконный БПЛА, мы стали мировыми первопроходцами. Если отечественный ВПК продолжит в том же темпе, то и 2025-й подарит нам возможность порадоваться за новые оружейные прорывы.

Какие российские военные технологии до сих пор не доступны Западу
Какие российские военные технологии до сих пор не доступны Западу
Авторы
Илья Пушкарев
Илья Пушкарев
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