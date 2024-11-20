Уже четыре страны закрыли свои посольства в Киеве из-за ударов
Посольства Италии и Греции в Киеве закрылись вслед за диппредставительством США
В Киеве временно прекратили работу уже четыре иностранных посольства: свои диппредставительства из-за угрозы масштабного ракетного удара уже закрыли США, Италия, Испания и Греция.
Дипломаты призывают граждан избегать поездок и оставаться в безопасном месте.
Как уже писал Life.ru, с начала 20 ноября в Киеве гремят взрывы. СМИ считают, что это ответ на первые ракеты ATACMS, запущенные ВСУ по российской территории. В связи с этим американское посольство даже решило на некоторый срок закрыться «в целях предосторожности».
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