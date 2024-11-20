Утренние удары по Киеву вынудили США закрыть своё посольство и обратиться к американцам

Посольство США в Киеве решило закрыться «‎в целях предосторожности» из-за возможных угроз безопасности на фоне несмолкающих взрывов. Об этом объявила дипмиссия в украинской столице и призвала находящихся в городе американцев быть готовыми идти в укрытие.

«В целях предосторожности посольство будет закрыто <…> Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги» , — сказано в официальном объявлении на сайте посольства.

Как уже писал Life.ru, с начала суток в Киеве уже четыре раза были слышны взрывы. Воздушная тревога в украинской столице объявлялась три раза, а в области сирены не смолкали 11 часов. Угроза действует также в Полтавской, Сумской, и Черниговской областях.