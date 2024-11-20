Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 07:09

Утренние удары по Киеву вынудили США закрыть своё посольство и обратиться к американцам

Посольство США в Киеве заявило о закрытии в целях предосторожности из-за ударов

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova

Посольство США в Киеве решило закрыться «‎в целях предосторожности» из-за возможных угроз безопасности на фоне несмолкающих взрывов. Об этом объявила дипмиссия в украинской столице и призвала находящихся в городе американцев быть готовыми идти в укрытие.

«В целях предосторожности посольство будет закрыто <…> Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в официальном объявлении на сайте посольства.

Как уже писал Life.ru, с начала суток в Киеве уже четыре раза были слышны взрывы. Воздушная тревога в украинской столице объявлялась три раза, а в области сирены не смолкали 11 часов. Угроза действует также в Полтавской, Сумской, и Черниговской областях.

Первый удар ракетами ATACMS по Брянской области отозвался мощными взрывами в Киеве
Первый удар ракетами ATACMS по Брянской области отозвался мощными взрывами в Киеве
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar