В Кремле оставили без комментариев данные США о мощном ударе по Киеву

Москва не будет давать каких-либо оценок предупреждению посольства США о возможной угрозе воздушного удара по украинской столице. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это тема, которая не входит в нашу компетенцию, всё-таки это касается непосредственно хода СВО, и это вопрос, который относится исключительно к прерогативе Министерства обороны РФ», — сказал представитель Кремля.