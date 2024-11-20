В Кремле оставили без комментариев данные США о мощном ударе по Киеву
Песков заявил, что тема возможных ударов по Киеву — прерогатива Минобороны РФ
Киев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Москва не будет давать каких-либо оценок предупреждению посольства США о возможной угрозе воздушного удара по украинской столице. Об этом сообщил журналистом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это тема, которая не входит в нашу компетенцию, всё-таки это касается непосредственно хода СВО, и это вопрос, который относится исключительно к прерогативе Министерства обороны РФ», — сказал представитель Кремля.
Ранее американское посольство решило на некоторый срок закрыться «в целях предосторожности» из-за возможной опасности, связанной с несмолкающими мощными взрывами в Киеве, которые, как считается, стали ответом на первые ракеты ATACMS, запущенные ВСУ по российской территории.