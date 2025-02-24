Путин: Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам в Донбассе
Россия готова предложить США сотрудничество в области разработки редкоземельных металлов, в том числе на территории Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам главы государства, Российская Федерация также открыта для любых международных партнёрств в области добычи и переработки редкоземов. Впрочем, добавил он, соглашение США и Украины по редкоземельным металлам Москву никак не касается.
«Это не наше дело», — подчеркнул он.
Напомним, что ранее Путин провёл совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он связался с министрами по видеосвязи из своей резиденции Ново-Огарёво.