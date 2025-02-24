Путин: Зеленский мешает миру на Украине, которого хотят добиться Россия и США
Президент России Владимир Путин заявил о совпадении интересов Москвы и Вашингтона в контексте скорейшего достижения мира на Украине. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский мешает этому процессу.
«Действующий президент США объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже хотим, и как можно скорее. А действующий глава режима стоит на пути к достижению этой цели», — сказал глава государства журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил что Владимир Зеленский заинтересован в продлении конфликта на Украине. Политик хочет, чтобы бойня продолжалась ещё минимум два года, уверен парламентарий.
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