Президент России Владимир Путин заявил о совпадении интересов Москвы и Вашингтона в контексте скорейшего достижения мира на Украине. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский мешает этому процессу.

«Действующий президент США объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже хотим, и как можно скорее. А действующий глава режима стоит на пути к достижению этой цели», — сказал глава государства журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.