«Минимум на два года»: В Раде заявили о желании Зеленского затянуть конфликт на Украине
Нардеп Дубинский: Зеленский хочет ещё на два года продлить конфликт на Украине
Владимир Зеленский мечтает продлить конфликт на Украине ещё на два года. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
«Воевать он [Зеленский] хочет ещё как минимум два года. Это следует из суммы в 100 миллиардов долларов, вокруг которой он ходит. Сейчас война стоит 2,2 триллиона гривен в год, а 100 миллиардов долларов – это 4,2 триллиона гривен на два года», — написал нардеп в соцсетях.
Дубинский объяснил, что этот срок главарю киевского режима и его спонсорам нужен, чтобы протянуть до промежуточных выборов в конгресс США. В Киеве хотят лишить президента США Дональда Трампа большинства голосов в нижней палате. По словам депутата, задумка Зеленского является нереализуемой.
«При этом Зеленский усиливает отношение к себе, как к главному препятствию для завершения войны. Как для США, так и для РФ», — подытожил Дубинский.
А ранее Life.ru писал, что президент США назвал Зеленского диктатором за нежелание проводить президентские выборы на Украине. Главарь киевского режима не стал обижаться на слова республиканца. По его словам, обидеться можно только в случае, если сказанное является правдой. Однако сам главарь киевского режима к диктаторам себя не относит, поэтому не видит ничего оскорбительного в словах хозяина Белого дома, отметил он.
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