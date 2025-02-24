Владимир Зеленский мечтает продлить конфликт на Украине ещё на два года. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Воевать он [Зеленский] хочет ещё как минимум два года. Это следует из суммы в 100 миллиардов долларов, вокруг которой он ходит. Сейчас война стоит 2,2 триллиона гривен в год, а 100 миллиардов долларов – это 4,2 триллиона гривен на два года», — написал нардеп в соцсетях.

Дубинский объяснил, что этот срок главарю киевского режима и его спонсорам нужен, чтобы протянуть до промежуточных выборов в конгресс США. В Киеве хотят лишить президента США Дональда Трампа большинства голосов в нижней палате. По словам депутата, задумка Зеленского является нереализуемой.

«При этом Зеленский усиливает отношение к себе, как к главному препятствию для завершения войны. Как для США, так и для РФ», — подытожил Дубинский.