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23 февраля, 18:18

«Будем как-то жить с США»: Зеленский ответил Трампу на слова о диктаторе

Зеленский не стал обижаться на Трампа, назвавшего его диктатором без выборов

Владимир Зеленский признался, что не станет обижаться на президента США Дональда Трампа, который нелицеприятно о нём отозвался и назвал диктатором. Об этом глава киевского режима сказал во время общения с журналистами, цитату приводит украинское издание «Страна.ua».

«Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться. <...> Будем как-то жить с Соединёнными Штатами», — сказал Зеленский.

По его мнению, обидеться можно только в случае, если сказанное является правдой. Однако сам Зеленский себя к диктаторам не относит, поэтому не видит ничего оскорбительного в словах Трампа.

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Напомним, на днях Трамп назвал Зеленского диктатором за нежелание проводить президентские выборы на Украине. Миллиардер Илон Маск поддержал американского лидера и добавил, что глава киевского режима ещё и убийца, припомнив ему гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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