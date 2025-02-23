«Будем как-то жить с США»: Зеленский ответил Трампу на слова о диктаторе
Зеленский не стал обижаться на Трампа, назвавшего его диктатором без выборов
Владимир Зеленский признался, что не станет обижаться на президента США Дональда Трампа, который нелицеприятно о нём отозвался и назвал диктатором. Об этом глава киевского режима сказал во время общения с журналистами, цитату приводит украинское издание «Страна.ua».
«Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться. <...> Будем как-то жить с Соединёнными Штатами», — сказал Зеленский.
По его мнению, обидеться можно только в случае, если сказанное является правдой. Однако сам Зеленский себя к диктаторам не относит, поэтому не видит ничего оскорбительного в словах Трампа.
Напомним, на днях Трамп назвал Зеленского диктатором за нежелание проводить президентские выборы на Украине. Миллиардер Илон Маск поддержал американского лидера и добавил, что глава киевского режима ещё и убийца, припомнив ему гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.
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