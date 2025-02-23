Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине. На пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал его офиса, экс-комик также добавил, что это возможно при ещё одном условии.

«Или поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия», — отметил Зеленский.