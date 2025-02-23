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Регион
23 февраля, 14:56
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Зеленский озвучил условия, при которых он уйдёт в отставку

Зеленский заявил, что оставит пост ради мира на Украине или в обмен на НАТО

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине. На пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал его офиса, экс-комик также добавил, что это возможно при ещё одном условии.

«Или поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия», — отметил Зеленский.

Раскрыт главный страх Запада после завершения конфликта на Украине
Раскрыт главный страх Запада после завершения конфликта на Украине

Ранее глава МИД Незалежной Андрей Сибига сообщил, что главарь киевского режима поставил задачу закончить конфликт на Украине в 2025 году. Министр отметил, что для урегулирования кризиса необходима вовлечённость США. Кроме того, для завершения конфликта мир должен быть «стабильным и справедливым».

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Алена Пенчугина
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