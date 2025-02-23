Зеленский озвучил условия, при которых он уйдёт в отставку
Зеленский заявил, что оставит пост ради мира на Украине или в обмен на НАТО
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине. На пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал его офиса, экс-комик также добавил, что это возможно при ещё одном условии.
«Или поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия», — отметил Зеленский.
Ранее глава МИД Незалежной Андрей Сибига сообщил, что главарь киевского режима поставил задачу закончить конфликт на Украине в 2025 году. Министр отметил, что для урегулирования кризиса необходима вовлечённость США. Кроме того, для завершения конфликта мир должен быть «стабильным и справедливым».
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