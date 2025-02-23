Раскрыт главный страх Запада после завершения конфликта на Украине
Spectator: Запад боится обнародования правды об Украине по окончании конфликта
Замешанные в украинском конфликте западные политики военного сектора очень боятся, что после завершения боевых действий вскроется правда об их доходе на крови. Об этом пишет Spectator.
«Западные политики и типы из военно-промышленного сектора, которые заработали много денег на военных поставках, всегда знали в глубине души, что, поддерживая Украину против Путина, они скрывают неловкую правду. Что действительно пугает их сейчас, так это не безрассудство Трампа», — говорится в материале.
Журналисты пишут, что могут вскрыться следы участия Запада в конфликте Украины с РФ ещё с 2014 года. Также ожидается срыв покровов с коррупционных схем Владимира Зеленского и его действий против УПЦ.
Недавно в украинской Раде заявили, что после бегства из Украины Владимира Зеленского могут принять только во Франции. Там добавили, что остальные страны не станут рисковать, принимая опасного беглеца. Оказанное Зеленскому радушие может быть чревато последствиями.
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