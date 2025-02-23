Замешанные в украинском конфликте западные политики военного сектора очень боятся, что после завершения боевых действий вскроется правда об их доходе на крови. Об этом пишет Spectator.

«Западные политики и типы из военно-промышленного сектора, которые заработали много денег на военных поставках, всегда знали в глубине души, что, поддерживая Украину против Путина, они скрывают неловкую правду. Что действительно пугает их сейчас, так это не безрассудство Трампа», — говорится в материале.

Журналисты пишут, что могут вскрыться следы участия Запада в конфликте Украины с РФ ещё с 2014 года. Также ожидается срыв покровов с коррупционных схем Владимира Зеленского и его действий против УПЦ.