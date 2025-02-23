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22 февраля, 23:33

Они не боятся США: На Украине раскрыли единственную страну, куда может бежать Зеленский

Дубинский: Зеленского после бегства из Украины примет только Франция

После бегства из Украины Владимира Зеленского могут принять только во Франции. Об этом на личной странице в соцсети написал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США», — считает парламентарий.

Дубинский добавил, что остальные страны не станут рисковать, принимая опасного беглеца. Оказанное Зеленскому радушие может быть чревато испорченными отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

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Ранее бывшая заместитель руководителя МИД Украины Елена Зеркаль назвала критическую ошибку Владимира Зеленского. По её мнению, экс-комик поставил крест на своих отношениях с новой администрацией США, вступив в публичную полемику с хозяином Белого дома. Вместо этого киевский главарь мог подписать соглашение о редкоземельных металлах, что вероятно положительно сказалось бы на его отношениях с действующим президентом Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Юрий Лысенко
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