Они не боятся США: На Украине раскрыли единственную страну, куда может бежать Зеленский

После бегства из Украины Владимира Зеленского могут принять только во Франции. Об этом на личной странице в соцсети написал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Это единственная страна, где Зеленского примут без оглядки на мнение США», — считает парламентарий.

Дубинский добавил, что остальные страны не станут рисковать, принимая опасного беглеца. Оказанное Зеленскому радушие может быть чревато испорченными отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.