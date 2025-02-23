В офисе конгрессмена США повесили флаг Украины с матерным «посылом куда подальше»
Петруняк: Флаг Украины с матерной надписью вывесили у офиса конгрессмена США Бейкона
У входа в офис конгрессмена от Республиканской партии США Дона Бейкона появился украинский флаг с нецензурной надписью, содержащей в себе прямое указание следования куда подальше. Этим фактом возмутился депутат Верховной рады Евгений Петруняк у себя в соцсетях.
Флаг Украины с матерной надписью у офиса конгрессмена. Обложка © Соцсети Евгения Петруняка
Парламентарий пояснил, что фотографию сделала его сотрудница. Он оказался в кошмарном возмущении, что подобные символы могут появляться в государственных учреждениях США. Петруняк планирует донести в Единый реестр досудебных расследований Украины, чтобы пресечь надругательство над государственным символом.
Тем временем у посольства ФРГ в Киеве активистка решила порадовать прохожих занимательным перфомансом. Дамочка, нарядившаяся Адольфом Гитлером, вывалила наружу свои груди и кричала лозунги против лидера немецкой политической партии.
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