В офисе конгрессмена США повесили флаг Украины с матерным «посылом куда подальше»

У входа в офис конгрессмена от Республиканской партии США Дона Бейкона появился украинский флаг с нецензурной надписью, содержащей в себе прямое указание следования куда подальше. Этим фактом возмутился депутат Верховной рады Евгений Петруняк у себя в соцсетях.

Флаг Украины с матерной надписью у офиса конгрессмена. Обложка © Соцсети Евгения Петруняка

Парламентарий пояснил, что фотографию сделала его сотрудница. Он оказался в кошмарном возмущении, что подобные символы могут появляться в государственных учреждениях США. Петруняк планирует донести в Единый реестр досудебных расследований Украины, чтобы пресечь надругательство над государственным символом.