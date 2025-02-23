В Киеве голая активистка в образе Гитлера устроила акцию протеста у Посольства ФРГ
В Киеве голая активистка Femen в образе Гитлера выступила против партии «АдГ»
В Киеве женщина, предположительно, активистка скандального движения Femen, устроила акцию протеста против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает местное издание «Страна». Сегодня в ФРГ проходят досрочные выборы в парламент, на которых правая партия имеет хорошие шансы.
Активистка в образе Гитлера. Фото © Украинские СМИ
По словам экспертов, «Альтернатива для Германии» может занять второе место на выборах в Бундестаг. Акционистка утверждала, что глава фракции Алиса Вайдель находится под властью президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что активистка состоит в объединении Femen.
Активистка в Киеве с голой грудью. Видео © Украинские СМИ
Ранее Life.ru рассказывал, что митинг с участием лидеров правоконсервативных партий, которые сформировали фракцию Европарламента «Патриоты Европы», прервала полуголая активистка Femen. Обнажённая по пояс мадам ворвалась на встречу в зал в отеле в Мадриде.
ТАСС / Анна Марченко