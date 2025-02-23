В Киеве женщина, предположительно, активистка скандального движения Femen, устроила акцию протеста против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает местное издание «Страна». Сегодня в ФРГ проходят досрочные выборы в парламент, на которых правая партия имеет хорошие шансы.

Активистка в образе Гитлера. Фото © Украинские СМИ

По словам экспертов, «Альтернатива для Германии» может занять второе место на выборах в Бундестаг. Акционистка утверждала, что глава фракции Алиса Вайдель находится под властью президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что активистка состоит в объединении Femen.

Активистка в Киеве с голой грудью. Видео © Украинские СМИ