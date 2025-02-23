Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 13:05

В Киеве голая активистка в образе Гитлера устроила акцию протеста у Посольства ФРГ

В Киеве голая активистка Femen в образе Гитлера выступила против партии «АдГ»

В Киеве женщина, предположительно, активистка скандального движения Femen, устроила акцию протеста против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает местное издание «Страна». Сегодня в ФРГ проходят досрочные выборы в парламент, на которых правая партия имеет хорошие шансы.

Активистка в образе Гитлера. Фото © Украинские СМИ

Активистка в образе Гитлера. Фото © Украинские СМИ

По словам экспертов, «Альтернатива для Германии» может занять второе место на выборах в Бундестаг. Акционистка утверждала, что глава фракции Алиса Вайдель находится под властью президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что активистка состоит в объединении Femen.

Активистка в Киеве с голой грудью. Видео © Украинские СМИ

В Швейцарии назвали позором нападение активисток Femen на памятник в Женеве
В Швейцарии назвали позором нападение активисток Femen на памятник в Женеве

Ранее Life.ru рассказывал, что митинг с участием лидеров правоконсервативных партий, которые сформировали фракцию Европарламента «Патриоты Европы», прервала полуголая активистка Femen. Обнажённая по пояс мадам ворвалась на встречу в зал в отеле в Мадриде.

Обложка ©

ТАСС / Анна Марченко

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar